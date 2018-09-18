Суд отпустил из СИЗО полицейских, обвиняемых в избиении уральца до смерти

Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:35 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле трое полицейских, обвиняемых в избиении задержанного до смерти, выпущены из СИЗО. Такое решение принял Ленинский районный суд города.

Обвиняемые отпущены под домашний арест, отмечают в суде. При этом представители обвинения настаивали на том, чтобы они оставались под стражей.

Трагедия произошла в конце сентября 2017 года. В отдел полиции № 17 доставили нетрезвого гражданина и требовали от него признаться в краже. После избиения гражданин был госпитализирован, где позднее скончался.

Троих полицейских поймали в октябре и заключили под стражу. Им вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, а также превышение должностных полномочий.

Отметим, весной 2018 года районный суд отпустил их из СИЗО. Но это решение было обжаловано, и Свердловский облсуд вернул всех троих в изолятор. Нынешнее решение об освобождении из СИЗО также уже обжаловано.