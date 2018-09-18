Кировский школьник подозревается в сбыте фальшивых денег

Киров, , 19:24 — REGNUM В отношении 16-летнего жителя Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По версии следствия, 13 сентября подросток сбыл поддельную пятитысячную купюру через пункт общественного питания.

«У следователей есть основания полагать, что данный эпизод является не единственным в преступной деятельности подозреваемого. Так, сотрудниками УМВД России по Кировской области установлено, что несовершеннолетний неоднократно сбывал через рестораны быстрого питания, мелкие магазины, пункты продажи кофе и иные заведения поддельные денежные купюры», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным официального канала СКР в мессенджере «ТамТам», фальшивые деньги подросток покупал в сети интернет за половину их реальной стоимости. Забирал купленные купюры молодой человек в тайниках на территории города.

Задержать подозреваемого удалось благодаря записи камер видеонаблюдения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале сентября в газете «Ведомости» появилась информация, что некоторые банки в Российской Федерации временно приостановили прием пятитысячных купюр в банкоматах после сообщений о массовых вбросах фальшивых денег.

Отмечалось, что «запрет» банков на прием банкоматами пятитысячных банкнот будет действовать до тех пор, пока их программное обеспечение полностью не перенастроят.

Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр, понадобится время для перенастройки программного обеспечения.