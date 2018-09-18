Подозреваемый в выводе активов экс-глава «ИнтехБанка» оставлен под арестом

Казань, , 19:07 — REGNUM Экс-глава «ИнтехБанка» Марсель Зарипов останется под домашним арестом еще на два месяца. Соответствующее решение принял Приволжский районный суд Казани.

Домашний арест продлен до 19 ноября, сообщает «Бизнес-online».

Свою позицию в ходе заседания суда подозреваемый не озвучил, но попросил смягчить меру пресечения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правления «Интехбанка» и его первый заместитель подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, в декабре 2016 года руководители кредитной организации путем заключения договоров уступки прав требований незаконно вывели активы банка на общую сумму 873,6 млн рублей. Своими действиями они причинили «существенный вред имущественного характера агентству по страхованию вкладов, а также неопределенному кругу кредиторов банка, в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами».

ЦБ РФ еще в конце июля 2017 года направил в правоохранительные и следственные органы заявление по семи статьям уголовного кодекса. Факты, перечисленные в заявлении, связаны с хищением денежных средств под видом выдачи кредитов юрлицам и гражданам. Кроме того, было выявлено «покушение на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов», а также следствие планировало проверить банк на возможное преднамеренного банкротство.

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Напомним, «ИнтехБанк» лишился лицензии в один день с «Татфондбанком» — 3 марта 2017 года, 12 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии признал должника банкротом и открыл конкурсное производство в отношении него на один год. На начало мая 2018 года установлена задолженность банка перед 3601 кредитором на общую сумму 24,559 млрд рублей.