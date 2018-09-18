В Кабардино-Балкарии арестован участник ДТП с четырьмя жертвами

Нальчик, , 18:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии помещен под арест водитель, по вине которого погибли четыре человека. Суд принял такое решение, согласившись с ходатайством следствия, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 8 сентября на 464 км федеральной дороги «Кавказ». Как установило следствие, водитель автомобиля марки Range Rover нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ 21 093». От столкновения машина была отброшена на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «ГАЗ-3102».

В результате аварии от полученных телесных повреждений скончались на месте водитель «ВАЗа» и три его пассажира. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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