Таможенники Узбекистана изъяли 710 литров сырой нефти в пакетах

Ташкент, , 18:07 — REGNUM Сотрудники управления таможенного комитета по Ферганской области Узбекистана задержали водителя автомобиля марки Chevrolet Cobalt, который пытался провезти 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах, сообщили 18 сентября в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.

В ведомстве предположили, что сырая нефть предназначалась для переработки в кустарных условиях. По факту контрабанды нефти проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября пограничники Узбекистана задержали на узбекско-киргизской границе троих мужчин, которые пытались вывезти из республики $5,3 млн.

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