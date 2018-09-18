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Таможенники Узбекистана изъяли 710 литров сырой нефти в пакетах

Происшествия

Нефть могут перерабатывать в кустарных условиях

Ташкент, 18 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  Сотрудники управления таможенного комитета по Ферганской области Узбекистана задержали водителя автомобиля марки Chevrolet Cobalt, который пытался провезти 710 литров сырой нефти в полиэтиленовых пакетах, сообщили 18 сентября в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.

В ведомстве предположили, что сырая нефть предназначалась для переработки в кустарных условиях. По факту контрабанды нефти проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября пограничники Узбекистана задержали на узбекско-киргизской границе троих мужчин, которые пытались вывезти из республики $5,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане пресекли незаконный вывоз $5,3 млн

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Контрабанда и борьба с ней
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