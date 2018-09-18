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На стройке в Москве обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны

Происшествия

ЧП произошло в районе Хорошёво-Мнёвники

Москва, 18 сентября 2018, 17:15 — REGNUM  Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на территории строительной площадки в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом 18 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, опасная находка была обнаружена рабочими возле дома № 5 по улице Мнёвники. Место обнаружения снаряда в настоящее время оцеплено, ожидается прибытие сапёров.

Напомним, 9 сентября предмет, похожий на боеприпас времён Великой Отечественной войны, был найден в столичном районе Люблино. 3 сентября жительница подмосковного Серпухова нашла неразорвавшийся снаряд в реке во время рыбалки.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Подмосковья нашла на рыбалке артиллерийский снаряд времён войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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