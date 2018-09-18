Под Калугой на трассе А-130 «Москва-Рославль» в ДТП погибли три человека

Калуга, , 17:02 — REGNUM В Калужской области на 201 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» 17 сентября 2018 года в 01:30 произошло смертельное ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, в результате столкновения автомобилей погибли трое людей.

По предварительным данным, водитель 1980 года рождения выехал на встречную полосу, где его автомобиль «Рено Меган» столкнулся с автомашиной «Рено Логан» под управлением водителя 1968 года рождения. В результате ДТП погибли три человека: оба водителя и пассажир автомобиля Рено Логан (1973 года рождения).У еще одного пассажира «Рено Логан» — женщины 1964 года рождения — медики зафиксировали сотрясение головного мозга и перелом правого бедра.

По информации областного ГИБДД, 17 сентября сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 71 дорожно-транспортное происшествие, выявлено 10 409 нарушений ПДД, 13 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 51 водитель управлял транспортом с нарушением правил светопропускания стекол, 18 водителей нарушили правила перевозки детей.