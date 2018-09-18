Скончалась одна из пострадавших при взрыве на заводе Свердлова в Дзержинске

Нижний Новгород, , 16:52 — REGNUM Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске Елена Мамохина. Об этом говорится на странице предприятия в одной из социальных сетей.

Женщина скончалась 17 сентября в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета В Нижнем Новгороде. После аварии ее состояние оценивалось как тяжелое.

Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до шести человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на заводе имени Свердлова 31 августа утром. В результате происшествия погибли пять человек, семеро пострадали.

Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин. Часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, был проведен комплекс мероприятий по их поиску и обезвреживанию.

По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Глава Нижегородской области Глею Никитин заверил, что угрозы повторных взрывов на заводе больше нет. В рамках ликвидации последствий взрыва было обнаружено 164 неразорвавшиеся мины. Все они уничтожены девятью подрывами.

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