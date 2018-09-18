Здание Мосгордумы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва, , 16:32 — REGNUM В здании Мосгордумы днём 18 сентября была проведена эвакуация после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Уточняется, что все депутаты и сотрудники аппарата Мосгордумы были организованно выведены на улицу. В ходе осмотра здания никаких опасных предметов обнаружено не было.

В пресс-службе отметили, что к настоящему времени все сотрудники вернулись на свои рабочие места. По факту произошедшего проводится проверка.