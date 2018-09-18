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Здание Мосгордумы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Происшествия

Неизвестный сообщил о якобы заложенном в здании взрывном устройстве

Москва, 18 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  В здании Мосгордумы днём 18 сентября была проведена эвакуация после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Уточняется, что все депутаты и сотрудники аппарата Мосгордумы были организованно выведены на улицу. В ходе осмотра здания никаких опасных предметов обнаружено не было.

В пресс-службе отметили, что к настоящему времени все сотрудники вернулись на свои рабочие места. По факту произошедшего проводится проверка.

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