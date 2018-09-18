Подозреваемый в убийстве жителя Хемница мигрант будет освобожден — СМИ

Хемниц, Германия, , 15:58 — REGNUM Подозреваемый в убийстве жителя Хемница уроженец Ирака Юсиф А. будет освобожден, пишет газета WELT.

Адвокат подозреваемого Ульрих Дост-Роксин сообщил на своем веб-сайте 18 сентября, что суд Хемница аннулировал ордер на арест его 22-летнего клиента. Сам Юсиф А. отрицает свою причастность к убийству и настаивает, что находился на расстоянии нескольких метров от места инцидента. По словам защиты, отпечатки его пальцев не были обнаружены на орудии убийства. Под стражей остается второй подозреваемый, 23-летний выходец из Сирии. Пока суд не подтвердил информацию об освобождении Юсифа А.

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Как сообщало ИА REGNUM, гибель жителя саксонского города Хемниц в потасовке с мигрантами в ночь на 26 августа спровоцировала длительные акции протеста против миграционной политики властей, в которых приняли участие несколько тысяч человек. 18 сентября лидеры правящей коалиции Германии решат, будет ли уволен глава ведомства по охране конституции Ханс-Георг Маасен, отрицающий антимигрантские погромы со стороны правых экстремистов в Хемнице.

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