Вторник, 18 Сентября 2018 года
17:09:18 МСК

ДТП с участием медведя произошло в Словакии

Происшествия

Трагедия произошла в районе города Ружомберок

Братислава, 18 сентября 2018, 15:46 — REGNUM  На севере Словакии произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств и медведя, выбежавшего на дорогу. Об этом сообщили сетевые ТВ-каналы со ссылкой на представителя местной полиции.

Трагедия произошла в районе города Ружомберок. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое получили различные травмы. Дикое животное после аварии также не выжило.

По словам представителя полиции, всего в ДТП попали медведь и три транспортных средства (два легковых автомобиля и грузовик).

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: Поезд и автобус столкнулись в Австрии

А также: В Петербурге столкнулись троллейбус, маршрутка и внедорожник

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить