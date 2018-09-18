ДТП с участием медведя произошло в Словакии

Братислава, , 15:46 — REGNUM На севере Словакии произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств и медведя, выбежавшего на дорогу. Об этом сообщили сетевые ТВ-каналы со ссылкой на представителя местной полиции.

Трагедия произошла в районе города Ружомберок. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое получили различные травмы. Дикое животное после аварии также не выжило.

По словам представителя полиции, всего в ДТП попали медведь и три транспортных средства (два легковых автомобиля и грузовик).

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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