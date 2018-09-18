ДНР 22 раза попала под обстрел украинской армии

Донецк, , 15:45 — REGNUM Украинские боевики 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 17 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, Доломитное, поселок шахты им. Гагарина, Яковлевка, Минеральное, Васильевка, Старомихайловка, Заиченко, Ленинское, Саханка, Коминтерново.

ВСУ стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберного и обычного стрелкового оружия. Всего украинские каратели выпустили 121 единицу боеприпасов.

Напомним, в Донбассе с 29 августа объявлено «школьное» перемирие. Украинские войска не соблюдают договоренности и продолжают обстреливать республики.