В Ираке плохая вода отравила 27 тыс. человек

Багдад, , 15:41 — REGNUM В Ираке по меньшей мере 27 тыс. человек отравились некачественной питьевой водой. Об этом заявил первый заместитель главы парламента Ирака Хасан аль-Кааби, передает телеканал Al-Sumaria.

От загрязнения воды пострадали люди в провинции Басра. Большое число отравившихся говорит о серьезности явления, отметил он.

Провинции нужны инвестиции, необходим поиск других ресурсов, помимо нефти, кроме того, для жителей Басры должны быть созданы рабочие места, сказал аль-Кааби. Ранее власти Басры сообщали о 14 тыс. отравившихся водой.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля в Басре продолжаются протесты, вызванные перебоями в подаче электроэнергии и питьевой воды. Протесты вновь обострились 3 сентября. Были захвачены некоторые здания, консульства США и Ирана подверглись нападениям.

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