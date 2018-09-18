Экс-полицейский в Северной Осетии признан виновным в смерти своей жены

Владикавказ, , 15:37 — REGNUM В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор местному жителю — бывшему сотруднику ГИБДД МВД по региону, который убил свою жену из ревности. Обвиняемый осужден на семь лет и шесть месяцев колонии. Верховный суд Северной Осетии оставил без изменения решение районного суда, передает ГТРК «Алания».

Напомним, в июле 2017 года между полицейским и его женой возник конфликт на почве ревности. Как сообщало ИА REGNUM, находясь в собственной квартире, злоумышленник напал на женщину и избивал ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Жертва домашнего тирана умерла в реанимационном отделении республиканской клинической больницы.

В отношении насильника было возбуждено уголовное дело, его уволили из правоохранительных органов и заключили под стражу.

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