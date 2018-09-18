В клубе Gazgolder в центре Москвы приторговывали наркотиками

Москва, , 15:28 — REGNUM В клубе Gazgolder в центре Москвы, одним из владельцев которого является репер Баста, обнаружены наркотики. Запрещённое вещество продали сотруднику полиции в ходе оперативного эксперимента.

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Операция по выявлению наркопродажи прошла в ночном клубе в Нижнем Сусальном переулке 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Оперативнику удалось приобрести 1,12 грамма мефедрона, что квалифицируется как значительный объём наркотического вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно информации из открытых источников, клуб Gazgolder принадлежит одноименному продюсерскому центру, владельцами которого являются Василий Вакуленко, известный репер Баста, а также Евгений Антимоний.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первое полугодие 2018 года в Москве сотрудник полиции выявили 8,8 тыс. наркопреступлений, из них 3,8 тыс. совершены организованными преступными группами. За шесть месяцев из незаконного оборота изъято свыше 570 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

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