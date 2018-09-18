ВСУ из минометов и пулеметов обстреляли ЛНР

Луганск, , 15:22 — REGNUM Четыре раза украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 17 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибра 82 мм, БМП, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрел попали населенные пункты Михайловка и Донецкий.

Напомним, украинские войска игнорируют достигнутые ранее соглашения о перемирии и ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). При этом киевские боевики вовсю применяют запрещенное вооружение: минометы и артиллерию.