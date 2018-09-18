В Кемерово оборудование для майнинга стало причиной убийства

Кемерово, , 15:19 — REGNUM В Кемеровской области молодой человек напал на продавца оборудования для генерации криптовалюты (майнинга), однако сам был убит в потасовке. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что по факту убийства 22-летнего жителя Кемерово, который, представившись покупателем, напал и ранил ножом продавца оборудования для майнинга, возбуждено уголовное дело.

«12 сентября текущего года 22-летний местный житель договорился о встрече с 26-летним мужчиной, чтобы якобы приобрести у него оборудование для майнинга. Прибыв на указанный адрес и осматривая оборудование, он ударил 26-летнего хозяина ножом в живот», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР добавили, что раненый мужчина взял нож и ударил им нападавшего в грудь. Лже-покупатель от полученного ранения скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области завершено расследование уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который пытался продать наркотики за биткоины.

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