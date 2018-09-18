В тверской больнице более 30 человек получили пищевое отравление

Тверь, , 14:31 — REGNUM В Твери возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 30 пациентов и двух медработников в Тверской областной клинической больнице. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

Отмечается, что уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей»).

«В результате употребления в пищу продукции, не отвечающей требованиям безопасности, произошло заболевание острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии 30 пациентов и двоих медицинских работников», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября в Тюмени было зарегистрировано восемь случаев заболеваний острым гастроэнтеритом. Все они покупали шаурму в кафе «Восточный дворик».

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