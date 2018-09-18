В компании «Ил» рассказали о состоянии сбитого в Сирии самолета

Москва, , 14:32 — REGNUM Российский самолет Ил-20, рухнувший в Средиземное море у берегов Сирии, был полностью исправен. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ильюшин».

Самолет российских ВКС, попавший под огонь сирийской системы ПВО, в 2011 году проходил капитальный ремонт. Машина была полностью исправна и должна была эксплуатироваться по меньшей мере до 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих РФ, был сбит у берегов Сирии ракетой комплекса С-200 в ночь на 18 сентября. По данным Минобороны, самолет подставили под удар сирийских средств ПВО израильские летчики, осуществлявшие бомбардировку промышленных объектов в провинции Латакия.

Израильская сторона не уведомила российских военных о проведении операции в этом районе. Сообщение об ударах поступило по «горячей линии» менее чем за минуту до катастрофы, когда самолет уже нельзя было вывести в безопасную зону.

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