Вторник, 18 Сентября 2018 года
15:29:24 МСК

В Хакасии умерла 23-летняя пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу

Происшествия

Предварительная причина смерти девушки уже установлена

Абакан, 18 сентября 2018, 14:17 — REGNUM  В Абакане скоропостижно скончалась пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева. Тело девушки в частном доме обнаружили друзья спортсменки. Они же и вызвали скорую помощь. Это произошло 16 сентября.

Приехавшие на место трагедии сотрудники реанимационной бригады констатировали смерть спортсменки. По предварительной версии, причиной гибели 23-летней девушки стал угарный газ. Прощание со спортсменкой состоялось 18 сентября.

Диана Каратеева является победителем и призёром всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом она состояла в национальной сборной России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить