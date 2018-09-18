В Хакасии умерла 23-летняя пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу

Абакан, , 14:17 — REGNUM В Абакане скоропостижно скончалась пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева. Тело девушки в частном доме обнаружили друзья спортсменки. Они же и вызвали скорую помощь. Это произошло 16 сентября.

Приехавшие на место трагедии сотрудники реанимационной бригады констатировали смерть спортсменки. По предварительной версии, причиной гибели 23-летней девушки стал угарный газ. Прощание со спортсменкой состоялось 18 сентября.

Диана Каратеева является победителем и призёром всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом она состояла в национальной сборной России.