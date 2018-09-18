Пропавшую в Чувашии женщину нашли мёртвой в чемодане

Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Чувашии нашли 37-летнюю женщину, которая пропала без вести. Она была обнаружена убитой и захороненной в чемодане в Чебоксарах. В совершении преступления обвиняют её мужа, который ранее был судим за убийство, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

С заявлением об исчезновении горожанки обратился её отец, сообщив, что она пропала вечером 8 сентября 2018 года. Дома у неё остались двое малолетних детей. В ходе следственных действий были изучены записи с камер наблюдения во дворе жилого дома, где в том числе был запечатлён мужчина, похожий на мужа жертвы, выносящий из дома большой чемодан. Вскоре муж сознался в убийстве жены, и указал на место захоронения: в лесополосе недалеко от Чебоксарского залива.

«Из-под земли был извлечен чемодан, в котором находилось тело потерпевшей с верёвкой на шее. Как следует из показаний мужа, вечером 8 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой из-за предстоящего расторжения брака, нанес ей несколько ударов по голове, а затем задушил. Затем он поместил тело в дорожный чемодан, отвез его на такси до лесопосадки, где закопал», — сказал Олег Дмитриев.

Злоумышленник взят под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В следственном управлении отмечают, что мужчина ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, последний раз был осужден за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и приговорен к 14 годам лишения свободы, освободился в 2011 году. В связи с данными фактами, в органы системы профилактики преступлений будет внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших рецидивной преступности.

Напомним, в 2016 году 63-летний чебоксарец был осуждён за убийство 66-летнего мужчины, труп которого он расчленил и положил в чемоданы из-под гармошек, а затем выбросил в мусорку. Причиной убийства стала критика в адрес осуждённого, что он плохо играет на гармошке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году злоумышленник постановлением суда был признан невменяемым и ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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