В Узбекистане взрыв газового баллона автобуса унес жизни пятерых пассажиров

Бухара, Узбекистан, , 14:08 — REGNUM В Узбекистане на трассе Бухара — Караулбазар из-за взрыва газового баллона в пассажирском автобусе погибли пять человек, еще 26 получили травмы различной степени тяжести, сообщает 18 сентября агентство УзА.

Авария произошла 18 сентября в 8:30 по местному времени в Каганском районе Бухарской области. Взрыв газового баллона произошел в результате аварии. В салоне автобуса находились 28 пассажиров.

В тяжелом состоянии находятся пять человек, семь человек получили травмы средней степени тяжести, девять человек получили легкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа рейсовый автобус в центре Ташкента попал в ДТП, в результате чего пострадали 17 человек. По словам пассажиров, автобус подрезал автомобиль Spark, в результате чего водитель повернул направо, и автобус врезался в столб.

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