Сбитый в Сирии самолет Ил-20 заходил на посадку — Минобороны

Москва, , 13:49 — REGNUM Российский самолет-разведчик Ил-20, сбитый 17 сентября в Сирии, в момент атаки заходил на посадку. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Он (российский самолет Ил-20) заходил на посадку с высоты пять километров», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ добавил, что самолеты F-16 ВВС Израиля, атаковавшие промышленные объекты в сирийской провинции Латакия, подставили российский самолет под удар сирийских ПВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Средиземное море рухнул самолет-разведчик Ил-20, который сбила ракета комплекса С-200 ПВО Сирии.

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