В Калужской области 24-летний житель Малоярославца попал под поезд

Калуга, , 13:42 — REGNUM Следственными органами Калужской области проводится процессуальная проверка по факту смерти жителя Малоярославца 1994 года рождения на железнодорожном переезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября сообщил следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Малоярославец СУ СК России по Калужской области Олег Федоров.

По предварительным данным, 16 сентября 2018 года около 16 часов мужчина попытался перебежать переезд на запрещающий сигнал светофора и ступил на железнодорожное полотно непосредственно перед двигающимся поездом. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время личность погибшего установлена, им оказался ранее судимый местный житель. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пожилой мужчина погиб на железнодорожной станции Балабаново Калужской области. Он пытался пересечь железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом.

На территории области расположен 181 железнодорожный переезд. В регионе проходит железная дорога главного хода с сообщением Москва — Юго-Западное направление с высокоинтенсивным движением и повышенным скоростным режимом подвижного состава.

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