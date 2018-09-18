Газ из баллончика в гимназии Ростова-на-Дону распылил ученик – полиция

Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В пресс-службе МВД России по Ростовской области 18 сентября прокомментировали инцидент, произошедший в гимназии № 34. В социальных сетях очевидцы сообщили, что в стенах общеобразовательного учреждения подросток распылил газ из перцового баллончика, в связи с чем ученики были эвакуированы, передаёт ИА REGNUM.

По имеющимся сведениям, несовершеннолетний из хулиганских побуждений распылил газ. Неподалёку находилось восемь человек, в том числе один взрослый. Шестеро школьников от медицинской помощи отказались, сотрудник гимназии и один ребёнок обратились в медучреждение.

Прибывшие на место происшествия инспектор по делам несовершеннолетних и следственно-оперативная группа выясняют устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

ИА REGNUM напоминает, что ЧП произошло 17 сентября. Занятия в гимназии отменены не были.

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