На калужском предприятии из-за нарушения правил безопасности погиб рабочий

Калуга, , 13:33 — REGNUM В Калуге вынесен приговор 26-летнему жителю областного центра по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ на предприятии, что привело к гибели человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 18 сентября следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Андрей Смирнов.

Следствием и судом установлено, что 24 января 2018 года работник одного из калужских предприятий, пренебрегая правилами безопасности, произвел активацию оборудования с находящимся внутри него человеком. Потерпевший скончался в результате множественных переломов, тупой травмы живота и разрыва органов. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с начала 2018 года произошел один групповой несчастный случай, три несчастных случая на производстве с тяжёлым и один со смертельным исходом. Получили травмы девять человек, из них три человека с тяжёлым и один со смертельным исходом.

В 2017 году в калужском регионе 53 человека получили производственные травмы. В области произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и семь — со смертельным исходом.

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