Беспорядки в Киеве: личности подозреваемых установлены

Киев, , 13:30 — REGNUM Личности семерых причастных к беспорядкам у здания Генпрокуратуры Украины в Киеве установлены сотрудниками полиции. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, стражи порядка по «горячим следам» уже задержали одного из подозреваемых, у него изъято оружие.

«Принято … решение о задержании по ст. 208 УПК одного участника вчерашних событий (17 сентября) по квалифицируюшим признакам ст. 263 УК», — сказал руководитель Национальной полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 г. у здания Генпрокуратуры в Киеве прошла акция протеста. Причиной беспорядков, которые учинили радикально настроенные люди, стало решение правоохранителей о выдаче РФ уроженца Ингушетии Тимура Т.

Читайте также: В Киеве начались беспорядки из-за передачи России боевика из Ингушетии