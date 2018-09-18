Выросло число филиппинцев, погибших в результате тайфуна «Мангхут»

Манила, , 13:10 — REGNUM В результате бедствий, вызванных тайфуном «Мангхут», на Филиппинах погибли 74 человека. Об этом сообщает национальная полиция страны.

По данным портала Rappler, наибольшее число погибших зафиксировано в административном районе Кордильера. Отмечается, что на сегодняшний день пропавшими без вести на Филиппинах числятся 55 человек. Кроме того, сообщается о 74 пострадавших в результате удара стихии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с гибелью людей в результате тайфуна «Мангхут».

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