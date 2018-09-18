В Киеве прервали заседание по делу Януковича из-за сообщения о минировании

Киев, , 12:59 — REGNUM Оболонский районный суд Киева прервал заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за сообщения о минировании, сообщают 18 сентября «Украинские новости».

«Поступила информация о минировании суда, поэтому мы вынуждены временно прекратить ваше (адвоката Байдыка) выступление», — сказал судья.

Отмечается, что заседание продолжится в 14:00 мск после проверки здания.

Как сообщало ИА REGNUM, свергнутого в 2014 году украинского президента обвиняют в государственной измене и других преступлениях. Сторона обвинения требует для Януковича 15 лет тюрьмы. Дело экс-президента Украины рассматривается в суде уже несколько лет.

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