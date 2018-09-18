Вторник, 18 Сентября 2018 года
14:02:01 МСК

В Якутии пьяный дебошир устроил стрельбу в пожарной части

Происшествия

Один человек погиб

с. Мегино-Алдан, Якутия, 18 сентября 2018, 12:55 — REGNUM  В Якутии возле пожарной части нетрезвый местный житель устроил стрельбу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошёл накануне, 17 сентября, в селе Мегино-Алдан.

Читайте также: Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на севере Москвы

Уточняется, что нападавший был нетрезв. В результате он ранил двух мужчин, находящихся в помещении пожарной части. От полученных ранений один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

«Подозреваемый задержан. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты ружье, гильзы и иные следы преступления», — добавила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова.

Ранее по теме: Пьяный петербуржец устроил автоматную стрельбу на улице

Следственные органы возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ведётся расследование.

Как сообщало И ИА REGNUM, на днях в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна офисного центра на Марксистской улице. Всего для разбирательства в отделение полиции были доставлены семь человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из окна офиса в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить