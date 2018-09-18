В Якутии пьяный дебошир устроил стрельбу в пожарной части

с. Мегино-Алдан, Якутия, , 12:55 — REGNUM В Якутии возле пожарной части нетрезвый местный житель устроил стрельбу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошёл накануне, 17 сентября, в селе Мегино-Алдан.

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Уточняется, что нападавший был нетрезв. В результате он ранил двух мужчин, находящихся в помещении пожарной части. От полученных ранений один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

«Подозреваемый задержан. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты ружье, гильзы и иные следы преступления», — добавила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова.

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Следственные органы возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ведётся расследование.

Как сообщало И ИА REGNUM, на днях в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна офисного центра на Марксистской улице. Всего для разбирательства в отделение полиции были доставлены семь человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

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