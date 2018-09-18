В район крушения Ил-20 вышло судно с подводными аппаратами на борту

Москва, , 12:46 — REGNUM Судно «Селигер» с глубоководными аппаратами на борту направлено к месту катастрофы Ил-20 ВКС РФ у берегов Латакии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства России, в поисках экипажа разведывательного самолёта принимают участие восемь кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морского флота РФ.

В Минобороны РФ отметили, на борту судна «Селигер» находятся телеуправляемые подводные аппараты «Супер гном» и «РТ-2500». Данные устройства могут погружаться на глубину до 2,5 километров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что российское военное ведомство оставляет за собой право на адекватный ответ после того, как действия Израиля привели к гибели самолета Ил-20 в Сирии.

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