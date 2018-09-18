Ростовчанин попал под следствие за организацию подпольного игрового клуба

Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. Под следствие попал ростовчанин, который организовал подпольный игровой клуб под видом салона ритуальных услуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 сентября.

В одном из подвалов, где располагался «покерный клуб», правоохранители нашли около 5 тыс. игровых фишек на сумму более 7 млн рублей, около 40 колод игральных карт, блокноты с черновыми записями о суммах выигрышей и проигрышей игроков.

40-летний горожанин — организатор подпольного игрового клуба — стал фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года Госдума приняла в третьем, итоговом, чтении закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконную организацию азартных игр.

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