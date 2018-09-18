Житель Кисловодска за попытку примкнуть к террористам отправится в колонию

Ставрополь, , 12:14 — REGNUM Житель города Кисловодска Ставропольского края осужден за попытку примкнуть к незаконному бандформированию. Ближайшие четыре года, по решению Кисловодского городского суда, он проведет в колонии строгого режима, сообщила 18 сентября пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Как установлено судом, в декабре 2014 года обвиняемый решил вступить в состав незаконного вооруженного формирования, чтобы отправиться на войну в Сирию. Для этого он продал свой автомобиль, а полученные деньги потратил на то, чтобы добраться до Сирии. Для пересечения турецко-сирийской границы он даже уже нашел проводника. Но при пересечении государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска «Верхний Ларс» Республики Северная Осетия — Алания был задержан. Сам подсудимый в ходе суда свою вину полностью признал.

Кисловодский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу. На приговор суда подана апелляционная жалоба.