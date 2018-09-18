Вторник, 18 Сентября 2018 года
12:18:14 МСК

В Петербурге столкнулись троллейбус, маршрутка и внедорожник

Происшествия

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель троллейбуса

Санкт-Петербург, 18 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  Очередное ДТП с участием пассажирского автотранспорта произошло в Санкт-Петербурге. После столкновения троллейбуса маршрута №37 и внедорожника в троллейбус врезалась маршрутка №К-68. В ней пострадали два пассажира.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 18 сентября около 09:20 мск в Красносельском районе у дома 133/2 по проспекту Ветеранов троллейбус совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, остановившемся для поворота налево. После удара троллейбус стал уходить влево, и в этот момент в него ударилась маршрутка.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неправильные действия водителя троллейбуса.

В результате аварии в маршрутном такси травмы средней степени тяжести получили двое пассажиров — женщина и мужчина. Проводится проверка.

Напомним, вечером 17 сентября грузовик врезался в маршрутное такси и легковую машину, остановившиеся на красный свет на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В маршрутке пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека пострадали в аварии с грузовиком и маршруткой в Петербурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить