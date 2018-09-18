В Петербурге столкнулись троллейбус, маршрутка и внедорожник

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Очередное ДТП с участием пассажирского автотранспорта произошло в Санкт-Петербурге. После столкновения троллейбуса маршрута №37 и внедорожника в троллейбус врезалась маршрутка №К-68. В ней пострадали два пассажира.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 18 сентября около 09:20 мск в Красносельском районе у дома 133/2 по проспекту Ветеранов троллейбус совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, остановившемся для поворота налево. После удара троллейбус стал уходить влево, и в этот момент в него ударилась маршрутка.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неправильные действия водителя троллейбуса.

В результате аварии в маршрутном такси травмы средней степени тяжести получили двое пассажиров — женщина и мужчина. Проводится проверка.

Напомним, вечером 17 сентября грузовик врезался в маршрутное такси и легковую машину, остановившиеся на красный свет на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В маршрутке пострадали три человека.

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