В Калуге зафиксирован случай мисселинга

Калуга, , 11:59 — REGNUM Калужская пенсионерка вместо обычного договора банковского вклада принесла домой договор инвестиционного страхования жизни. Женщина хотела открыть депозит, однако в банке ее убедили заключить якобы более выгодный договор. Об этом 18 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга Лариса Захарова.

«Вклад с повышенной ставкой», — решила калужанка и подписала документы.

Между тем пенсионерку ввели в заблуждение и фактически навязали одни финансовые услуги вместо других.

По словам Захаровой, такая практика навязывания финансовых услуг называется мисселинг. Например, вместо заключения классического договора банковского вклада в банке предлагают заключить договор инвестиционного страхования жизни, договор с пенсионным фондом или купить иной финансовый актив.

Ещё в 2017 году в Центральный банк начали поступать жалобы на подобные действия, и в 2018 году их количество растёт.

«Банк в этом случае, как правило, выступает агентом либо участника фондового рынка либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт, — отметила Захарова. — При этом важно помнить, что государством на сумму 1,4 млн рублей защищены только банковские вклады».

Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми, по сути, не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем Банк России рекомендовал кредитным организациям, используя специально разработанную форму, информировать потребителей о существенных особенностях предлагаемых финансовых продуктов.

Положения по качественному информированию клиентов закреплены в требованиях к базовым стандартам по защите прав потребителей финансовых услуг, которые разрабатываются также и для некредитных финансовых организаций.

«Самый главный способ противодействия мисселингу — повышение финансовой грамотности населения, чтобы не было ситуации, когда клиент подписывает договор, не до конца понимая, какую услугу он покупает», — заключила Захарова.