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Вандалы в Краматорске разбили бюст Быкова и пострадали сами

Происшествия

Карма оказалась сильнее

Краматорск, Украина, 18 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  Памятник советскому актеру Леониду Быкову разбили вандалы в Краматорске 16 сентября, сообщает «Корреспондент.net».

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером. Двое мужчин задумали залезть на постамент с бюстом Быкова, однако памятник не выдержал и упал. В результате бюст разбился, а один из вандалов пострадал, его госпитализировали. Второго преступника забрала полиция.

Правоохранители установили личности мужчин и их возраст: одному — 29 лет, второму — 28 лет, оба местные жители.

Напомним, ранее в Макеевке, входящей в состав Донецкой Народной Республики (ДНР), группа вандалов облила и подожгла памятник шахтерам, погибших во время Великой Отечественной войны. Вандализмом занимались дети 14−16 лет.

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Война памятников на Украине
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