После побега заключенных в Мьянме в Таиланде усилены меры безопасности

Бангкок, , 11:42 — REGNUM В связи с массовым побегом заключенных из тюрьмы в штате Карен (Мьянма) в ряде районов прилегающей к штату таиландской провинции Так введены повышенные меры безопасности. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Отмечается, что побег более 40 заключенных тюрьмы города Пха-Ан произошел в воскресенье, 16 сентября. По сведениям издания, заключенным удалось выбить ворота тюрьмы с помощью захваченного грузового автомобиля. Позднее транспортное средство обнаружили брошенным в 200 км от тюрьмы вблизи от границы с Таиландом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в тюрьме бразильского города Жуан-Пессоа в штате Параиба произошел побег, для организации которого группа вооружённых людей подорвала въездные ворота учреждения и напала на тюремную охрану. В результате из тюрьмы сбежали 105 заключённых.

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