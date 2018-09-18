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После побега заключенных в Мьянме в Таиланде усилены меры безопасности

Происшествия

Заключенным удалось выбить ворота тюрьмы с помощью захваченного грузового автомобиля

После побега заключенных в Мьянме в Таиланде усилены меры безопасности
Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США
После побега

Бангкок, 18 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  В связи с массовым побегом заключенных из тюрьмы в штате Карен (Мьянма) в ряде районов прилегающей к штату таиландской провинции Так введены повышенные меры безопасности. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Отмечается, что побег более 40 заключенных тюрьмы города Пха-Ан произошел в воскресенье, 16 сентября. По сведениям издания, заключенным удалось выбить ворота тюрьмы с помощью захваченного грузового автомобиля. Позднее транспортное средство обнаружили брошенным в 200 км от тюрьмы вблизи от границы с Таиландом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в тюрьме бразильского города Жуан-Пессоа в штате Параиба произошел побег, для организации которого группа вооружённых людей подорвала въездные ворота учреждения и напала на тюремную охрану. В результате из тюрьмы сбежали 105 заключённых.

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