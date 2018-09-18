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Поезд и автобус столкнулись в Австрии

Происшествия

Трагедия произошла во вторник, 18 сентября, в городе Грац

Вена, 18 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  На юго-востоке Австрии столкнулись два транспортных средства — поезд и рейсовый автобус. Об этом сообщили в полиции федеральной земли Штирия на странице в соцсети Twitter.

Трагедия произошла во вторник, 18 сентября, в городе Грац. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 11 получили различные травмы.

«Столкновение поезда с рейсовым автобусом произошло на железнодорожном переезде», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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