Минобороны: Ил-20 сбили сирийские ПВО

Москва, , 11:09 — REGNUM Ракета комплекса С-200 сирийских ПВО поразила самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС) Ил-20, на борту которого находились 14 российских военных. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, израильские F-16, осуществлявшие заход на цели на малой высоте со стороны Средиземного моря, нанесли удар по сирийским объектам в районе Латакии вечером 17 сентября.

В Минобороны РФ добавили, что самолеты F-16 ВВС Израиля преднамеренно создали опасную ситуацию для находящихся в этом районе «надводных кораблей и воздушных судов».

По данным военного ведомства, израильские пилоты, прикрываясь воздушным судном Ил-20, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военных, пропал над акваторией Средиземного моря 17 сентября.

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