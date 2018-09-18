В Ростовской области будут судить сопредседателя «Другой России»

Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области рассматривают уголовное дело в отношении сопредседателя «Другой России». Александр А. обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили ИА REGNUM в суде.

Александр А. обвиняется в покушении на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ), а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Напомним, Александр А. был задержан в апреле 2018 года на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области, при себе у него был обнаружен пистолет Макарова.