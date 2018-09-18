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В Ростовской области будут судить сопредседателя «Другой России»

Происшествия

Уголовное дело в отношении Александра А. рассматривает Матвеево-Курганский районный суд

Ростов-на-Дону, 18 сентября 2018, 11:04 — REGNUM  В Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области рассматривают уголовное дело в отношении сопредседателя «Другой России». Александр А. обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили ИА REGNUM в суде.

Александр А. обвиняется в покушении на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ), а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Напомним, Александр А. был задержан в апреле 2018 года на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области, при себе у него был обнаружен пистолет Макарова.

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