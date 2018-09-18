Исчезновение Ил-20: слишком много событий произошло одновременно

Хмеймим, Сирия, , 10:52 — REGNUM В ночь с 17 на 18 сентября у побережья Сирии одновременно произошло слишком много событий, и пока нельзя исключать ни одну из возможных причин происшествия с российским самолетом Ил-20, отметил во вторник, 18 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя исчезновение Ил-20 над Средиземным морем.

Как сообщалось ранее, в ночь с 17 на 18 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем. Самолет возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии и находился в 35 километрах от побережья, когда с ним пропала связь.

Наблюдатели выдвигают разные версии происшедшего: самолет исчез во время удара Израиля и, предположительно, также Франции по Сирии. Кроме того, в Вашингтоне допускают, что российский самолет могли сбить сирийские силы ПВО, спутав его с израильским.

Исчезновение Ил-20 могло быть вызвано целым рядом причин — от технических неполадок, которые привели к авиакатастрофе, до поражения самолёта огнем с земли или с истребителя.

Найти ответ очень тяжело из-за количества одновременно произошедших событий — атаки ВВС Израиля и, возможно, пуска ракеты с французского корабля (какого класса она была и была ли вообще, пока не ясно).

Предполагаемый США вариант с «дружественным огнём» сирийской системы ПВО исключать тоже не следует. Зенитчики могли перепутать российский самолёт с израильским истребителем или авиационной ракетой. От подобных инцидентов сами США теряли немало самолётов в обе иракские кампании.