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Пьяный житель Украины протаранил арестованный российский танкер

Происшествия

«Механик Погодин» повреждений не получил

Херсон, Украина, 18 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  На Украине пьяный мужчина на моторной лодке «Крым» протаранил в порту Херсона арестованное российское судно «Механик Погодин», сообщает издание «Новый день».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 сентября. 38-летний владелец лодки был нетрезв и не заметил стоящее перед ним судно.

В результате столкновения мужчину госпитализировали в больницу с проломленной головой и множественными ушибами. Российский танкер повреждений не получил.

Напомним, с 10 августа российский танкер «Механик Погодин» заблокирован украинскими властями в порту города Херсон под предлогом финансирования постройки судна компанией, включенной в санкционные списки Украины.

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