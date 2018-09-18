Пьяный житель Украины протаранил арестованный российский танкер

Херсон, Украина, , 10:45 — REGNUM На Украине пьяный мужчина на моторной лодке «Крым» протаранил в порту Херсона арестованное российское судно «Механик Погодин», сообщает издание «Новый день».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 17 сентября. 38-летний владелец лодки был нетрезв и не заметил стоящее перед ним судно.

В результате столкновения мужчину госпитализировали в больницу с проломленной головой и множественными ушибами. Российский танкер повреждений не получил.

Напомним, с 10 августа российский танкер «Механик Погодин» заблокирован украинскими властями в порту города Херсон под предлогом финансирования постройки судна компанией, включенной в санкционные списки Украины.

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