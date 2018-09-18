В Малоярославце два повара из Киргизии покусали полицейского

Малоярославец, Калужская область, , 10:45 — REGNUM В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан Киргизии. Как сообщила 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, они подозреваются в применение насилия в отношении представителя власти.

Читайте также: Житель Москвы напал на полицейских в Калужской области

По версии следствия, в ночь на 16 сентября 2018 года сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором ехали граждане Киргизии. Документов при себе у мужчин не оказалось, поэтому вместе со стражем порядка они проследовали к дому одного из них. Уже в подъезде подозреваемые попытались бежать, но были схвачены полицейскими. Стараясь высвободиться, нарушители нанесли сотруднику правопорядка несколько ударов по лицу и ногам и даже укусили за руку. Несмотря на оказанное сопротивление, злоумышленники были задержаны.

Ранее в сюжете: В калужском Боровске гастарбайтеры из Молдавии избили полицейского

На допросе один из задержанных пояснил, что хотел избежать административной ответственности. Оказалось, что злоумышленники являются иностранными гражданами, а в Малоярославце работали поварами-сушистами — готовили роллы.

Теперь за применение насилия в отношении сотрудника полиции им грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственный подобный случай. В калужском городе Боровске с участковым уполномоченным полиции расправились двое гастарбайтеров из Молдавии, от которых он потребовал прекратить распивать спиртные напитки в общественном месте. В августе 2018 года обоим нападавшим суд вынес обвинительный приговор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге братья-близнецы подозреваются в нападении на полицейских