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В Красноярском крае действуют восемь лесных пожаров

Происшествия

Общая площадь возгораний – 34,67 тыс. га

В Красноярском крае действуют восемь лесных пожаров
Ральф Альберт Блакелокк. Лесной пожар

Красноярск, 18 сентября 2018, 10:35 — REGNUM  В Красноярском крае 18 сентября в авиационной и наземной зонах возгораний в лесах не зарегистрировано. В зоне контроля в Эвенкийском районе действуют восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства.

Власти Красноярского края заверили, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, угрозы насёленным пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, власти имеют право не тушить возгорания в зоне контроля. Решение о нетушении принимает комиссия по ЧС, если сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 сентября в Красноярском крае также было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 34,67 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 34 тыс. га

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Лесные пожары — 2018
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