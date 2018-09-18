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Франция отрицает свою причастность к исчезновению российского Ил-20 в Сирии

Происшествия

Ил-20 пропал 17 сентября над акваторией Средиземного моря

Париж, 18 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Министерство вооруженных сил Франции отрицает свою причастность к исчезновению российского самолета Ил-20 в Сирии, сообщает 18 сентября France Soir со ссылкой на источник во французском оборонном ведомстве.

«Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке», — сказал собеседник издания.

Напомним, 17 сентября над акваторией Средиземного моря у берегов Сирии пропал российский самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военных.

Как сообщили в Минобороны РФ, Ил-20 пропал с экранов радаров во время атаки четырех израильских самолётов F-16 на одну из провинций Сирии. Кроме того, в момент пропажи российского самолета также зафиксировали запуск ракет с дислоцированного в этом районе фрегата ВМС Франции «Овернь».

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Война в Сирии
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