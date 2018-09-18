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В США убита чемпионка Европы по гольфу

Происшествия

Тело 22-летней испанки было обнаружено на поле для гольфа

Эймс, США, 18 сентября 2018, 10:21 — REGNUM  Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в штате Айова (США), пишет газета El País.

Тело 22-летней девушки было обнаружено 17 сентября в 10 часов утра по местному времени на поле для гольфа в городе Эймс. Местная полиция сообщила о задержании 22-летнего Коллина Даниэля Ричардса, ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Он уже имеет судимость.

Селия Баркин обучалась в университете в Эймсе. Она завоевала титулы чемпионки Испании и Европы в любительской категории, а в последнее время участвовала в турнире U.S. Women's Open в США.

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