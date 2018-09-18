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В Тверской области директор фермы ответит за гибель десятков коров

Происшествия

Ему вменяется статья о нарушении ветеринарных правил

Тверь, 18 сентября 2018, 10:08 — REGNUM  Директор агропредприятия в Тверской области предстанет перед судом по обвинению в массовой гибели крупного рогатого скота. О завершении следствия по делу 18 сентября сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Директор фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»).

По версии следствия, на ферме в деревне Иваньково Толмачевского сельского поселения Лихославльского район, принадлежащей ООО «Аграрная фирма «Трудовик», нарушался целый ряд ветеринарных правил и норм. Животные (на ферме содержался крупный рогатый скот) не получали нужный корм, не содержались надлежащим образом. Именно эти факторы, считают следователи, привели к массовому падежу животных.

Согласно патологоанатомическому исследованию трупов животных смерть животных произошла в результате остановки дыхания, развившегося в результате отека легких на фоне нарушения обмена веществ, вызванного общим истощением организма. Как сообщается, следователями получены свидетельства о нарушениях при содержании животных со стороны местных жителей, а также сотрудников фермы.

Отметим, что речь идет о гибели около 40 коров и телят, погибших от голода. Позже проверка показала: на ферме отсутствовали вода, свет, корм для животных.

Санкция ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия») предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты за год, либо обязательные работы, исправительные или принудительные работы.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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