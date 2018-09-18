Крушение автобуса в Иране: есть погибшие

Тегеран, , 09:55 — REGNUM В Иранской провинции Исфахан произошла автокатастрофа, жертвами которой стали 19 человек, сообщает 18 сентября Anadolu.

Помимо погибших, ранения получили 27 человек, все они в экстренном порядке доставлены в больничные отделения, где им оказывается вся необходимая помощь.

По данным иранских СМИ, автобус, направлявшийся из Тегерана в Керман, столкнулся с грузовиком. Трагедия произошла поздно вечером. Причина катастрофы пока не раскрывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение автобуса в Турции: есть погибшие