Крушение автобуса в Иране: есть погибшие

Тегеран, 18 сентября 2018, 09:55 — REGNUM В Иранской провинции Исфахан произошла автокатастрофа, жертвами которой стали 19 человек, сообщает 18 сентября Anadolu.
Помимо погибших, ранения получили 27 человек, все они в экстренном порядке доставлены в больничные отделения, где им оказывается вся необходимая помощь.
По данным иранских СМИ, автобус, направлявшийся из Тегерана в Керман, столкнулся с грузовиком. Трагедия произошла поздно вечером. Причина катастрофы пока не раскрывается.
Читайте ранее в этом сюжете: Крушение автобуса в Турции: есть погибшие