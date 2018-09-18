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В Иране в ДТП с автобусом и бензовозом погибли более 20 человек

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Тегеран, 18 сентября 2018, 09:02 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и бензовоза в Иране погиб 21 человек, сообщает ISNA.

По данным издания, ДТП произошло вечером 17 сентября на автодороге Кашан — Натанз в провинции Исфахан. Автобус Scania столкнулся с бензовозом, после чего грузовик загорелся.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, сотрудники полиции ведут расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в иранской провинции Курдистан столкнулись автоцистерна с нефтью и пассажирский автобус, погибли 27 человек.

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