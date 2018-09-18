Крушение автобуса в Турции: есть погибшие

Анкара, , 09:04 — REGNUM В турецкой провинции Афьонкарахисар, расположенной на западе страны, произошла автокатастрофа, в результате которой погибли семь человек, сообщает 18 сентября Anadolu.

Не справившись с управлением, водитель пассажирского автобуса съехал с трассы в канаву, в результате чего погибли семь человек и пострадали 28. Раненые пассажиры были экстренно доставлены в больницы.

На место крушение были экстренно отправлены спасательные службы. Причина аварии пока не раскрывается. Известно, что пассажиры направлялись по автомагистрали в направлении Анталии.

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